الحكومة تصدر بيانا بنفى إلزام المصلين بسداد فواتير كهرباء المساجد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشوراً يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها.



وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الوزارة منشور يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، مُشددةً على تحمل الوزارة دفع كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين. وأشارت إلى أن المنشور الصادر من الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أى نشاط إدارى أو تجارى أو خلافه) على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.

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