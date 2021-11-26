جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الأمريكية فى تقرير لها نشر عبر موقعها الإلكترونى، أنه بالتزامن مع استقرار الأمريكيين للاستمتاع بالتقاليد العريقة فى موكب عيد الشكر الأمريكى كانت مصر التى تبعد نحو 6 ألاف ميل تقريبا تشرع فى إحياء تقليد خاص بها لم يسبق له مثيل منذ ألفى عام حيث أقامت وزارة السياحة والآثار حفلا كبيرا بمناسبة إعادة افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر.
وأشادت الشبكة بدور علماء الآثار الذين أعادوا تلك الآثار التى دفنت تحت رمال الصحراء منذ قرون على مدى السنوات العديدة الماضية ليخرج طريق الكباش لضوء النور مرة أخرى.
وأضافت أن الحفل أعاد أجواء الاحتفال القديم بعيد الأوبت المقدس عند الفراعنة، بما تضمنه من موسيقى وعروض ضوء وعروض راقصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سى بى إس: افتتاح طريق الكباش حدث لم يسبق له مثيل منذ ألفى عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.