سى بى إس: افتتاح طريق الكباش حدث لم يسبق له مثيل منذ ألفى عام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الأمريكية فى تقرير لها نشر عبر موقعها الإلكترونى، أنه بالتزامن مع استقرار الأمريكيين للاستمتاع بالتقاليد العريقة فى موكب عيد الشكر الأمريكى كانت مصر التى تبعد نحو 6 ألاف ميل تقريبا تشرع فى إحياء تقليد خاص بها لم يسبق له مثيل منذ ألفى عام حيث أقامت وزارة السياحة والآثار حفلا كبيرا بمناسبة إعادة افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر.

وأشادت الشبكة بدور علماء الآثار الذين أعادوا تلك الآثار التى دفنت تحت رمال الصحراء منذ قرون على مدى السنوات العديدة الماضية ليخرج طريق الكباش لضوء النور مرة أخرى.

وأضافت أن الحفل أعاد أجواء الاحتفال القديم بعيد الأوبت المقدس عند الفراعنة، بما تضمنه من موسيقى وعروض ضوء وعروض راقصة.