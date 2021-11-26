شكرا يا سيسى.. المصريون يحتفون بإنجازات الرئيس: الأحلام مع السيسى بتتحقق

جدة - نرمين السيد - هاشتاج "شكرًا يا سيسى" تصدر توتير، بعد الحفل المهيب، الذى نظمته الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرينته، وعدد من قيادات الدولة، لإعادة افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه بأيدٍ مصرية.

وجاء الحفل، بعد أشهر من "نقل المومياوات الملكية" وقبل أشهر قليلة أيضًا من الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق، لافتتاح المتحف المصرى الكبير، فى رسالة تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بحضارة الأجداد، وأن على المصريين أن يفتخروا بمصريتهم.

وجاءت أبرز التغريدات، لفتاة يحمل حسابها اسم هند، قالت فيها: "مصر تبهر العالم.. تاريخ يدعو للفخر وحاضر ملئ بالإنجازات ومستقبل مفعم بالأمل لمصر الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.. فى الأقصر وسط أكبر تجمع أثرى فى العالم صورة مشرفة ومجهود عظيم ومبهر يليق بعظمة تاريخ وطننا الغالى".

وكتب مصطفى: "الرئيس السيسى ربنا بعتهولنا فى هدا التوقيت ليعيد لمصرنا الحبيبة أمنها وأمانها وليعيد الحب والود بين أبنائها ويتقدم بها وسط الدنيا يشق طريق الخير والحق والقوة والروعة والجمال".

فيما كتبت "عفاف": "شكرا ياسيسى.. اللى جدده الفرعون المصرى العظيم فى عصر الرئيس السيسى الزعيم واللى بيحصل فى مصر فوق الخيال وأنا لو بحلم إن هيأتى يوم نعمل شقة مفروشة لكل الفقراء كنت هقول ده حلم، إنما كل الأحلام مع السيسى بتتحقق، حفظه الله لمصر ورفع شأنه وأعزه".

يذكر أن فعالية "الأقصر... طريق الكباش" احتفالية ترويجية حضارية تهدف إلى الترويج السياحى لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة فى ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ 14 عمودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش.