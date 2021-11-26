السفارة الروسية: افتتاح طريق الكباش رائع يليق بحضارة عظيمة

أبرزت السفارة الروسية فى مصر الاحتفال المهيب بافتتاح طريق الكباش فى مصر بعد أعمال تطويره، الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من السفراء الأجانب.

وقالت السفارة الروسية، فى منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إن السفير جورجى بورسينكو شارك مع سفراء الدول الأخرى فى المراسم الاحتفالية التى حضرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح طريق الكباش فى الأقصر بعد انتهاء أعمال تجديده.

ووصفت المشهد بأنها كان رائعا ويليق بالحضارة المصرية العظيمة، مضيفة أن الآثار التاريخية فى الأقصر، ومثل كل مصر، يتم الحفاظ عليها بعناية من قبل قيادة البلاد وشعبها، وتجذب المزيد والمزيد من السائحين الأجانب ومنهم من روسيا، وقد أصبحت علاقة الصداقة المصرية الروسية أقوى بهذا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني.

ووثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام.

فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.