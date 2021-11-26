طريق الكباش.. رئيس الوزراء ووزير السياحة يتفقدان معابد الكرنك (صور)

تفقد صباح اليوم الجمعة، كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار معبد الكرنك بالأقصر.

والتقيا مجموعة من السائحين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر، عقب الاحتفالية الكبرى التي شهدتها الأقصر مساء أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.