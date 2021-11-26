سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر

شهدت الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، انتظاماً، وسيولة اليوم الجمعة، في ظل طقس معتدل وارتفاع في درجات الحرارة.

ووفرت إدارات المرور مجموعة من سيارات الإغاثة المرورية في حالة سوء الأحوال الجوية للتواجد على الطرق الرابطة بين المحافظات، سواء الصحراوية أو الزراعية أو الدائرية، لمساعدة قائدى السيارات في استكمال رحلاتهم المرورية بكافة الطرق ومساعدتهم في حالة تعطل سياراتهم.

ويكمن دور الإغاثة على التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"، لمساعدة قائد السيارة في حل كافة مشكلاته.