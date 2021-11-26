/663084/ارتفاع-نسبي-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الجمعة، وهو من أكثر الأيام الذى يشهد إقبالًا من المواطنين.

أسعار الخضروات فى الأسواق

ورصد دوت الخليج، وجود زيادة نسبية فى أسعار عددًا من المنتجات خلال الساعات الماضية فى أسعار الجملة بالعبور.

ونشير فى السطور التالية إلى ما جاء بشأن أسعار الخضروات والفاكهة فى أشهر الأسواق التى تشهد إقبالًا من المواطنين.

وأكد التجار فى سوق الجملة بالعبور أن سعر قفص الطماط تراوح من 25 إلى 30 جنيها لزنة 20 كجم والكيلو بجنيه وربع، وسجل البصل 3 جنيهات، بينما سجل سعر الخيار والجزر 4.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات.

وبالنسبة لسعر الفلفل الأحمر الصوب، فقد وصل لـ 18 جنيها،والفلفل الحامي 9 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها، والفاصوليا 9 جنيهات ،البطاطس 10 جنيهات،والفلفل الرومي 9 جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 ال 8جنيهات للواحدة.