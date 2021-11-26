تقدم معدلات تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة (صور)

جدة - نرمين السيد - يشهد ميناء العين السخنة خطة طموحة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادى منه، إذ يستحوذ على موقع جغرافى استثنائى بين الخطوط التجارية العالمية، مما يعطيه الفرصة للتحول إلى أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.



وعرضت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، اليوم الجمعة، صورا لأعمال تطوير بميناء العين السخنة بنحو 20 مليار جنيه على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال عامين. وتعتبر المشروعات الخدمية من أبرز المشروعات التى تشكل علامة بارزة فى تطوير الميناء، إذ يشمل المخطط تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة- الإسكندرية- العلمين الجديدة" ليوفر خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب.

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