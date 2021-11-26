التلفزيون الألمانى: افتتاح طريق الكباش ثانى حفل ساحر من نوعه 

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، أشارت القناة الأولى الألمانية (إيه أر ديه) فى برنامج (تاجز شاو) إلى أنه قد تم فى حفل مهيب افتتاح طريق الكباش بالأقصر الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر الشهيرين فى طيبة، العاصمة السابقة لمصر القديمة، حيث تم تجديد مسار الموكب السابق، الذى تم بناؤه منذ حوالى 3400 عام، على نطاق واسع.
وأوضحت القناة أن المئات من المنحوتات التاريخية تصطف الآن على الطريق، مؤكدة أن طريق الكباش بعد تجديده سيؤدى إلى تنشيط السياحة بشكل كبير.
وقد عرض التلفزيون الألمانى مقتطفات من الاحتفال، وذكر المذيع بأنه عقب افتتاح طريق الكباش ستصبح الأقصر أكبر متحف مفتوح فى العالم.
وأشارت القناة إلى أن افتتاح طريق الكباش هو ثانى حفل ساحر من نوعه هذا العام، ففى أبريل الماضى نظمت الحكومة المصرية موكبا للاحتفال بنقل بعض المومياوات الشهيرة من المتحف المصرى بوسط القاهرة إلى متحف الحضارة الذى تم تشييده حديثا.
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