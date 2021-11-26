«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم بمدينة العلمين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 39 مواطنا، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.
وأكد عبدالغفار توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم فى بنك الدم بمستشفى العلمين، مؤكدًا على تلقى المصابين الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
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