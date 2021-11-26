/663088/بالصور-طوابير-في-انتخابات-النادي-الأهلي-عقب-صلاة-الجمعة

تسير العملية الانتخابية داخل نادى الأهلي بشكل كبير وسط زحام شديد لحرص أعضاء الجمعية العمومية على التواجد بكثافة للمشاركة فى اختيار مجلس الإدارة الجديد الذى يقود القلعة الحمراء فى السنوات الأربع المقبلة، وسط تنافس شرس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوافد اعضاء الجمعة العمومية بطوابير في انتخابات النادي الأهلي، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وكانت عملية التصويت قد بدأت فى التاسعة صباح اليوم الجمعة لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى.

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

الخطيب

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يعطي أي وعود لخالد مرتجي من أجل رئاسة النادي في المستقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا أملك الوعود لإعطاء أي شخص منصب يريده داخل النادي الأهلي، والنادي ملك للجماهير والأعضاء والجمعية العمومية هي من تختار الأنسب والأصلح".

وواصل "أسباب اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق لأنني أريد الوصول للعالمية والوصول لأعلى الدرجات وهذا من حق النادي الأهلي، ومرتجي يعمل على الشأن الأوروبي والعالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وتابع "خالد مرتجي يمتلك الصفات العالمية التي يحتاجها النادي الأهلي للوصول لمبتغاه ولو كنت أفكر بالفكر القديم النمطي لكنت اخترت تواجد المدير المالي في منصب أمين الصندوق".

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.