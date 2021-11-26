/663090/كاف-يحسم-مستضيف-إياب-المرحلة-الحاسمة-لتصفيات-إفريقيا-المؤهلة-لـ-كأس-العالم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر كاف بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة يوم الخميس إجراء قرعة الدور الحاسم في الكاميرون بين 22 و26 يناير المقبل.

ومن المتوقع أن المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا ستستضيف الإياب في أرضها لأنها الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشف كاف أيضا أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي ستجري في فبراير المقبل في قطر.

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

وشهد الجولة السادسة والاخيرة من الدور الأول على منافسات شرسة على بطاقة التأهل للدور النهائي، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

تونس

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

الكاميرون

فاز المنتخب الكاميروني على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1/0 على ملعب " أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد الكاميرون للنقطة رقم 15 محتلاً بهما صدارة المجموعة، بينما ظل كوت ديفوار عند النقطة رقم 13 في المركز الثاني.