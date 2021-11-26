تحصين 80 ألفا و250 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم إنه يحرص دائما على متابعة الموقف من تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية باعتبارها ثروة قومية.
وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمدن، كما تم تنظيم حملات لتوعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة؛ لتحقيق أهداف الحملة القومية.
وأضاف أنه من المنتظر أن يتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، من خلال فرق متخصصة أثناء عمليات التحصين.
وأوضح بشار أن كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.. مشيدا بوعى المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.
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