محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ10 قرى فى 4 مراكز

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الجيزة انه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلا لجهود الدولة فى سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأشار المحافظ إلى أن القرى التى تم إعتماد المخططات التفصيلية لها هى: قرى الشوبك الغربى، ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين، وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة اوسيم، وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقى والاخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.

كما اشار المحافظ إلى أن المخططات التفصيلية التى تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأكد المحافظ على أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى، ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلاً، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع خطه التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.