إزالة 35 حالة مخالفة بناء وتعد على الأراضى الزراعية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن إزالة 35 حالة مخالفة بناء وتعد على الأرض الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، موجها بالإلتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء طبقا للقانون لردع المخالفين فور الشروع فى أعمال التعدى أو البناء المخالف مع الإستمرار فى تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة لكل المخالفات والتعديات.



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