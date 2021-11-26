أهداف المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تطوير وتنمية 1381 قرية فى 22 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.



والإنفوجراف التالى يوضح أهداف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. يذكر أن "حياة كريمة" تساهم فى توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وجعل الريف المصرى جاذبا للاستثمارات.

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