قافلة طبية لجامعة سوهاج تعالج 1247 مواطن بقرية بنى حميل

جدة - نرمين السيد - تواصل كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالى "قرية بنى حميل" التابعة لمركز البلينا بالمحافظة، وقد تم فحص وعلاج 1247 مواطنا.



وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن هذه القافلة تأتى وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة الجامعة فى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القرى والنجوع الأكثر احتياجا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة 22 طبيبا و30 طالبا بالكلية، وضمت القافلة العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمى، العصبية، وأيضا جراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1247 مواطنا بقرية بنى حميل، وصرف العلاج بالمجان لهم، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعى التى قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف "الشرقاوى"، أنه تم تنظيم عدد من القوافل التوعوية والتثقيفية لأهالى القرية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى للسيدات، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكيد على أهمية تلقى التطعيمات ضد هذا الفيروس.

جدير بالذكر أنه شارك فى فعاليات تلك القافلة الدكتور أسامة العريبى أستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب ومنسق القافلة، كما شارك فى تنظيمها 20 متطوعا من جمعية الشبان المسلمين وأهالى بلده بنى حميل.