وزير التعليم العالى يستعرض تقرير المعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول جاهزية المعامل المركزية بالمعهد لاستقبال العملاء من الباحثين، وقطاع المعامل البحثية الحكومية والخاصة، وقطاع البحث والتطوير بالشركات الصناعية وشركات الاتصالات.



وأكدت الدكتورة شيرين، أن المعامل المركزية بالمعهد تمثل أهمية قصوى على المستوي القومى والإقليمى؛ لتطوير الصناعات الإلكترونية وزيادة كفاءتها من حيث تقديم العديد من الخدمات للعملاء، بما لدى المعامل من تقنيات حديثة ومزايا صناعية فى مجال الصناعات الإلكترونية، وهو ما يعظم من إمكانيات المعامل البحثية والخدمية للباحثين الأكاديميين وشركاء الصناعة فى مصر والدول العربية والإفريقية.

وأفاد التقرير بتنظيم المعهد تدريب عملى ألقاه الخبير الهندى Mihra Babu من خلال الشركة العالمية الألمانية Rohde & Shwartez الرائدة فى مجال صناعة أجهزة القياس وأجهزة محاكيات شبكات الاتصالات المتطورة لأعضاء المعمل المركزى لقياس معدل الامتصاص النوعى على جهاز الـ Base station Emulator CMW500، والقادر على محاكاة منظومات الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجيل الثانى والثالث والرابع لأنظمة المحمول، ومحاكاة منظومات إنترنت الأشياء، والإنترنت اللاسلكى، والاتصالات ذات المدى القصير فى نطاق البلوتوث.

كما قام الخبير الألمانى Karsten Schumann بشركة FormFactor الأمريكية الرائدة فى مجال الاختبارات الملليمترية والشرائح والرقائق الإلكترونية بالتدريب العملى لأعضاء المعمل المركزى للموجات الملليمترية على جهاز الـ Station Probe EPS150MMW، وهو من الأجهزة الفريدة فى جمهورية مصر العربية لقياس وفحص الشرائح والرقائق الإلكترونية.

ولفت التقرير إلى أن معمل تصنيع الدوائر المطبوعة يعد أحد المعامل المركزية الهامة بالمعهد، حيث تم تجهيزه بأحدث المعدات فى مجال تصنيع النماذج الأولية فى صناعة الدوائر المطبوعة بدقة عالية، موضحًا أنه تم تدريب الفريق الفنى لتشغيل المعمل على مراحل التصنيع المختلفة بواسطة شركة "هاى تك" الوكيل لشركة Bungard الألمانية، ويتميز المعمل باختبار جودة المنتج بما يضمن تسلم العميل الدائرة المطبوعة بدون أخطاء ناتجة خلال عملية التصنيع، وينفرد المعمل أيضًا بتقديم خدمة مميزة لعميل البحث والتطوير الذى يحتاج إلى عدد محدود من الدوائر مع صغر مقاساتها.

كما يضم المعهد أيضا معمل X-Ray Diffraction الحاصل على ترخيص استخدام من هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث يمكن من خلاله القيام بتحليل ودراسة المواد المختلفة، وتحليل ودراسة الأفلام الرقيقة، وتحليل ودراسة المواد النانوية المختلفة، وتحليل ودراسة مواد الأقطاب الكهربائية للبطاريات أو المكثفات أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وأضاف التقرير أن المعمل المركزى للتصميم والنمذجة يعد من المعامل الهامة والمكملة للباحث لإثبات الفكرة الهندسية وتحويل النموذج المعملى إلى نموذج صناعى جاهز للتطبيق، هذا إلى جانب معمل أبحاث وتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، حيث يقوم المعمل بعمل الأبحاث والدراسات لتصنيع البطارية A18650، والتى تستخدم فى السيارات الكهربائية، وقد تم تجهيز المعمل بنسبة تجاوزت 70%، ويحتوى على كافة الأجهزة التى تغطى مراحل التصنيع المختلفة، ومن المخطط الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة القادمة.