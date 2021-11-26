وزارة الداخلية تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - قامت مديريات أمن (الشرقية – الإسماعيلية – الفيوم – المنوفية) بتنظيم زيارات إلى مستشفيات الأطفال و دور رعاية الأطفال الأيتام و المعاقين بنطاق تلك المحافظات، ومشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالا بتلك المناسبة.



يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين. كما تم تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية إدارة الحماية المدنية ومدارس المرور الخاصة بالأطفال حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وقد لاقى ذلك إستحساناً من الأطفال وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الإحتفال بتلك المناسبة.

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