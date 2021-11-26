تعرف على موعد إقامة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربى في نهائي السوبر الأفريقي خلال شهر فبراير 2022 بالإمارات.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية، التي يعقدها الكاف حالياً، في أحد الفنادق بالقاهرة بحضور جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وحصد الأهلى بطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مايو الماضي، باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، ليضمن الأهلى مشاركته السابعة فى كأس العالم للأندية.

وحصد الرجاء المغربى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائرى فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.