بعد إهمالها لسنوات..النائب أحمد مهنى: مصر ابهرت العالم مجددًا باحتفالية طريق الكباش

/663099/بعد-إهمالها-لسنواتالنائب-أحمد-مهنى-مصر-ابهرت-العالم-مجددا-باحتفالية-طريق-الكباش
أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بإحتفالية طريق الكباش، أمس الخميس، مؤكدًا أن مصر ابهرت العالم بهذا الحدث التاريخي، ولكن هذه ليست البداية والأخيرة لها.
وأوضح النائب.. خلال البيان الصادر له، أن إعادة افتتاح طريق الكباش مرة أخري، بعدما تم تهميشة لسنوات طويلة، يعد نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، فضلا عن انتعاش السياحة في المدينة ما يعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأقصر تشهد طفرة سياحية بعد افتتاح طريق الكباش الأثري الذي يعد جزءا من تاريخ الإنسانية، بسبب المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لإعادة تأهيل بعض المناطق في المحافظة مثل كورنيش النيل، بالإضافة إلى أعمال الترميمات التي أجرتها وزارة الآثار.
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