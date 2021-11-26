تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن بدءً جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها في جميع المحافظات

/663101/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تعلن-عن-بدء-جولات-تدريب-المحليات-بدوائر-نوابها-في-جميع-المحافظات

اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات.

تضمن الاجتماع شرح عملية التقديم و الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع أراء النواب و مقترحاتهم في الموضوعات التدريبية. تلا ذلك اجتماع مع السادة المدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات و تحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات و الاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

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