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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن بدءً جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها في جميع المحافظات

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اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات. 

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تضمن الاجتماع شرح عملية التقديم و الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع أراء النواب و مقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

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تلا ذلك اجتماع مع السادة المدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات و تحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات و الاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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