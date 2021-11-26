بعثة بيراميدز تجري مسحة كورونا لمباراة استعداداً لمواجهة مانياما

/663102/بعثة-بيراميدز-تجري-مسحة-كورونا-لمباراة-استعدادا-لمواجهة-مانياما

خضعت بعثة نادي بيراميدز في الكونغو المسحة الطبية الخاصة بمباراة نادي إيه إس مانياما الكونغولي في إطار تحضيراتها لمواجهة الفريق في كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مانياما الكونغولي عصر الأحد على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا في إطار مواجهات ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويؤدي بيراميدز أول تدريباته في كينشاسا في الخامسة من مساء اليوم في إطار التحضير للمباراة الهامة.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.

وعاد إبراهيم عادل بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها وليد الكارتي بالرأس إلى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فلمس الكرة لمسة رائعة سكنت المرمى.