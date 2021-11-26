ماراثون جرى فى استاد القاهرة للتوعية بأمراض سرطان الدم

جدة - نرمين السيد - أقيم اليوم الجمعة ماراثون للجرى باستاد القاهرة الدولى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم كايرو رانرز ومؤسسة جانسن بالتعاون مع مؤسسة مرسال، وبإشراف الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالوزارة ضمن مجموعة الماراثونات الرياضية التى يتم تنفيذها على مستوى كل محافظات الجمهورية.



جاء الماراثون فى إطار حملة مؤسسة "مرسال" لتوعية المواطنين بأمراض سرطان الدم، وشارك به 800 فرد من مختلف الأعمار السنية، وتضمن سباقا لمسافة 4 كيلو مترا، وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين فى الماراثون الرياضى. يأتى ذلك ضمن توجه وزارة الشباب والرياضة نحو التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية فى تنفيذ حملات توعية بمختلف القضايا للنشء والشباب والمواطنين من خلال الأنشطة والمشروعات والماراثونات الرياضية.

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