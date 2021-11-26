تحصين 257 رأس ماشية بالغربية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الجمعة، عن تحصين 257 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ،على مستوى المحافظة بجميع الإدارات البيطرية؛ وذلك فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.



وقال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، فى بيان صادر إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة يبلغ 266554 من الماشية، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء. وأكد مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتجنبًا من إصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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