الربط الإلكترونى.. خطة القوى العاملة للقضاء على العقود الوهمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح خطة وزارة القوى العاملة للقضاء على العقود الوهمية بواسطة منظومة الربط الإلكترونى. وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة المصرية ونظيرتها بالدول الجاذبة يقضى على عقود العمل الوهمية ويحمى العمالة المصرية من كل أشكال النصب والاحتيال.

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