لجنة حقوقية من الداخلية تتفقد المواقع الشرطية والخدمية فى الغربية

جدة - نرمين السيد - قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية ومركز تأهيل وإصلاح طنطا استمراراً لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.



كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الأيتام بنطاق المحافظة، وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها. يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادف أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

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