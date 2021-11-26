عاجل.. الصحة تصدر بيانا رسميا عن متحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، متابعتها البيانات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما فى مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع فى الحالات بوجود تحور فى فيروس كورونا المستجد، كما تقوم اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.



وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وفقا لبيان صحفى، أن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة اليوم الجمعة 26 نوفمبر او ما يتوصل اليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالتحور الجديد .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الأنباء الأولية الواردة للوزارة بالإضافة إلى المقال المنشور أمس الخميس 25 نوفمبر بمجلة نيتشر المتخصصة تشير الى وجود متحور جديد للفيروس (B.1.1.259 ) والذى من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو (Nu) الذى يسبب الإصابة بالكورونا تم اكتشافه فى جنوب إفريقيا وبتسوانا يحتوى على عدد كبير من الطفرات الموجودة فى متغيرات أخرى، بما فى ذلك دلتا ورصد الباحثون فى بيانات تسلسل الجينوم، المتغير أنه يحتوى على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع – (سبايك بروتين)– وهو البروتين الذى يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسى لمناعة الجسم، ويبدو أن هذا المتحور ينتشر بسرعة عبر جنوب إفريقيا.

وأضاف: على الرغم من أنه مازال من المبكر جدا معرفة مدى قدرة هذا المتحور على التهرب من الاستجابات المناعية الناجمة عن اللقاحات وما إذا كانت شدة المرض الناتجة عنه أكثر أو أقل من المتغيرات الأخرى، إلا أن الخبراء والباحثين فى اللجان العلمية بوزارة الصحة والجامعات ومراكز الأبحاث يقومون بإجراء جميع الأبحاث المتعلقة بهذا الشأن كما يقومون بدراسة قدرة هذا المتحور على الانتشار عالميا.

وأكد أن القائم بعمل وزير الصحة والسكان، شدد على انتهاء الدراسات المتعلقة بهذا الشأن فى اسرع وقت تمهيدا لعرض النتائج على اللجنة العليا لمتابعة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحى فى مصر بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحى فى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أى إصابات محتملة.

كما أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بعد اجتماعها اليوم انها تستغرق عدة أسابيع لمعرفة تأثير وفاعلية اللقاحات على النسخة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التى تم رصدها فى جنوب أفريقيا كما أنها ليس لديها تعليق فى الوقت الحالى على قيود السفر التى تفرضها بعض السلطات على دول جنوب القارة الإفريقية المرتبطة بهذه السلالة المتحورة، وأنه سوف يكون هناك اجتماع آخر للجنة الفنية التابعة للمنظمة لمناقشة إن كان هذا التحور يحتاج الى إجراءات خاصة أم لا يزال يحتاج إلى مزيد من الأبحاث لدراسة التسلسل الجينى لهذا المتحور.