/663100/اكتمال-النصاب-القانوني-لـ-إنتخابات-النادي-الأهلي

إكتمل النصاب القانوني لإنتخابات النادي الأهلي 2021/2022، في الساعات الأولى من اليوم الثاني من إنطلاقة الإنتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد رئيس اللجنة محمد سراج الدين، منذ لحظات بإكتمال النصاب القانوني لإنتخابات النادي الأهلي، بعد تخطي عدد التصويت في اللجان 5000 صوت.

ويشهد اليوم الجمعة الموافق الـ 26 من نوفمبر، على ختام انتخابات النادي الأهلي، والتي انطلقت أمس الخميس.

غابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

ربيع ياسين

تواجد عمر ربيع ياسين، المرشح على مقعد العضوية تحت السن، بصحبة والده ربيع ياسين نجم الاهلي الاسيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل الدعم بأصواتهما في انتخابات الأهلي.

حيث ارتدى عمر ربيع ياسين ووالده قميص خاص به في انتخابات الأهلي، للدعاية له من أجل الحصول على أصوات الجمعية العمومية في ظل المنافسة القوية على مقعد العضوية تحت السن، والتي تنافس علي نفس المقعد مي عاطف عضو قائمة الخطيب.

محمود الخطيب

ودخل محمود الخطيب مقر النادى الأهلي وسط ترحيب شديد من جانب مؤيديه بالانتخابات، الذين حرصوا على تحيته منتظرين إعلان النتائج رسميا.

وكانت عملية التصويت قد بدأت فى التاسعة صباح اليوم الجمعة لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى.

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.