/663103/ستاد-القاهره-يشهد-ماراثون-للجري-للتوعية-بأمراض-سرطان-الدم

إقيم اليوم الجمعة، ماراثون ركض بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ماراثون بتنظيم كايرو رانرز ومؤسسة جانسن بالتعاون مع مؤسسة مرسال، وبإشراف الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالوزارة ضمن مجموعة الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الماراثون في إطار حملة مؤسسة "مرسال" لتوعية المواطنين بأمراض سرطان الدم، وشارك به ٨٠٠ فرد من مختلف الأعمار السنية، وتضمن سباقاً لمسافة ٤ كيلو متراً، وتم توزيع الهدايا التذكارية علي المشاركين في الماراثون الرياضي.

يأتي ذلك ضمن توجه وزارة الشباب والرياضة نحو التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في تنفيذ حملات توعية بمختلف القضايا للنشء والشباب والمواطنين من خلال الأنشطة والمشروعات والماراثونات الرياضية.

أكد أن الدولة المصرية تحرص علي التكامل والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم .

وواصل:”هناك دور كبير مثلته كرة القدم الإفريقية كأداة رئيسية في تعزيز العلاقات والتقارب بين شعوب وحكومات القارة.

وتابع:”مصر مستعدة لاستضافة مختلف فعاليات ومنافسات كرة القدم الإفريقية.

شهد الدكتور أشرف صبحي ،صباح اليوم الجمعة، افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الذي يقام بالقاهرة بحضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ألقي وزير الشباب والرياضة ،كلمة خلال افتتاح الجمعية العمومية بدأها بالترحيب بجميع الضيوف المشاركين في الجمعية العمومية ، متمنياً لهم التوفيق في وقائع الاجتماعات .

قال الدكتور أشرف صبحي :"إن قارتنا الإفريقية مثلت لجمهورية مصر العربية على مدى التاريخ البيت الكبير الذى يحتوى الجميع وحجر الزاوية لبناء المستقبل ، وما تزال وستظل دائماً الدائرة الأقرب للاهتمام والدعم والرعاية وجزء أساسياً لا يتجزأ من أجندة العمل الوطنى المصرى بكل ما تحمله القارة السمراء من تطلعات وطموحات".