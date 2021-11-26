/663104/رئيس-الكاف-مصر-تعطي-الأمل-لكل-منتخبات-أفريقيا-بتقديم-محمد-صلاح

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موتسيبي، ان ما يقدمه المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، في القارة السمراء، وتقديم محترفي في الدوريات الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: " أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم، ومصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه ".

وأضاف: " أنا غير محايد هنا.. مصر منحت العالم محمد صلاح ويجب أن نفخر جميعًا به، أتمنى أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم".

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

وفجر إعلان القائمة عدة مفاجأت أبرزها استبعاد ثنائي الزمالك محمد أبو جبل وطارق حامد، بينما عاد أحمد السيد زيزو بعد استبعادة من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي أنجولا والجابون.

وضم وجوه جديده لأول مرة مثل محمود جاد، محمد عبد المنعم ، مروان داوود، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أسامة فيصل، حسين فيصل بالإضافة للاعبين تم ضمهم للمعسكر الأخير أحمد ياسين ومروان حمدي.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب 3 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 4 مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 4 مباريات، لم يسجل، صنع هدف