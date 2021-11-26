/663105/بيراميدز-يخوض-تدريبين-على-ملعب-مباراة-مانياما

يخوض فريق نادي بيراميدز تدريبين على ملعب مباراة مانياما بطل الكونغو قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الأحد، على أن تكون التدريبات يومي الجمعة والسبت على ملعب الشهداء بكينشاسا والذي يستضيف المواجهة القارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي إيه إس مانياما بطل الكونغو عصر الأحد بملعب الشهداء في كينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ووفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، فإن الملاعب التي تكون أرضيتها من النجيل الصناعي مثل ملعب الشهداء، يحق للفريق الضيف خوض تدريبين على الملعب وليس تدريبا واحدا كما هو المتبع في أغلب المواجهات.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.

وعاد إبراهيم عادل بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها وليد الكارتي بالرأس إلى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فلمس الكرة لمسة رائعة سكنت المرمى.