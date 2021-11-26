بدء حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد كورونا بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ناصر حسن، عن بدء حملة التطعيم لجميع طلاب المرحلة الثانوية من سن 15 إلى 18 عاما ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح له اليوم الجمعة إلى استمرار العمل فى حملة التطعيم على مستوى جميع الإدارات التعليمية وحتى اكتمال نسبة تلقى المصل لطلاب المرحلة الثانوية لتصل إلى 100%، لافتا إلى أن هناك خطة عمل تتم لاستيعاب جميع الطلاب بجميع المدارس الثانوية والتى تشمل التعليم العام والفنى بجميع نوعياته فى الإدارات العشر. وأكد تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم بالغربية، مشددا على منع أية مواطن دخول ديوان عام المديرية بدون كارت التطعيم بدءا من 1 ديسمبر المقبل.

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