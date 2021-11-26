زراعة الوادى الجديد: الانتهاء من ندوات مكافحة سوسة النخيل بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد مجد المرسى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سلسلة ندوات إرشادية ودورات تدريبية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركزى الفرافرة والداخلة، والذى تخللها إجراء تدريب عملى على عمليات الفحص والحقن للنخيل المصاب بأحد مزارع الفرافرة.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى بيان صادر اليوم الجمعة، أنه تم عقد عدة ندوات بقرى مركز الداخلة وندوات أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالنخيل، والتى شملت الطرق المختلفة للحقن والعلاج من سوسة النخيل الحمراء، بجانب تدريب طلاب مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية على طرق المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء. وأشار مجد المرسى إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام المحافظة وتضافر الجهود لمكافحة سوسة النخيل الحمراء للحفاظ على المحصول الاستراتيجى للمحافظة.

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