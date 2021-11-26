منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية وتكريم وزراء العدل السابقين بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال الجلسة: "إنه لمن دواعى فخرى وسرورى أن نلتقى فى هذا المحفل الكريم لتكريم القضاة الذين اكتمل عطاؤهم بنهاية العام القضائى، الذين أفنوا حياتهم فى محراب العدالة"، مشيرا إلى أن تلك سنة حسنة أرساها نادى القضاة برئاسة المستشار عبد المحسن وأعضاء النادى، قائلا: "أتوجه إليهم بالشكر على تلك المشاعر الإنسانية النبيلة، نحو شيوخ القضاء المصرى الشامخ".

وتابع: بهذه المناسبة يسعدنى تهنئة شيوخ القضاة الذين اكتمل عطاؤهم متمنيا لهم أن ينعم الله عليهم بموفور الصحة ودوام العافية وأطال الله فى أعمارهم، وأطمئن القضاة أن هناك تنسيق دائم بين مجلس القضاء الأعلى والنادى لصون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة لضمان استقلال القضاء وإرساء العدل بين الجميع فى وطننا الحبيب.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامه نادى القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوى والذى ينظمه النادى على ضفاف بحيرة قارون بفندق هيلنان أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحى حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفى نهاية اللقاء تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادى القضاة وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم فى خدمة الوطن.

وقال المستشار محمد صبحى سكرتير عام نادى القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك فى قضاء إجازاتهم السنوية، مما يسهم فى دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادى والمتحدث الرسمى للنادى، أن المنتدى الذى يعقد سنويا يهدف أولا لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمل عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.