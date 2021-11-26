انطلاق مبادرة «كفر سعد بلا أمية» بدمياط ضمن حياة كريمة (صور) 

جدة - نرمين السيد - أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، اليوم الجمعة، مبادرة "كفر سعد بلا أمية" وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديريات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.



وذكرت المحافظة فى بيان صادر اليوم الجمعة، أنه تم فتح 7 فصول بقرى المرابعين واللوزى والإبراهيمية القبلية وأبو عدوى وكفر المنازلة، هذا إلى جانب عقد ندوات وبرامج يومية فى ضوء جلسات "الدوار" التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص والجهات الشريكة. وأضاف البيان، أنه تحت مظلة تلك المبادرة، تم عقد ندوة بكفر المنازلة تحت عنوان "الترابط الأسرى ودوره فى مواجهة ظواهر العنف داخل المجتمع".

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