الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء (إنفو جراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، إذ تهدف التعديلات لوضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح محافظة أسوان، بناحيتى إدفو بحرى وبنبان دراو، لاستخدامهما فى إقامة محطتى خدمة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التى ستقام بهما.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى بمحافظة الجيزة، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع إسكان اجتماعى لإحلال المساكن بمحافظة الجيزة، وأيضا الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجى إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التى سيمنحها المعهد.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة وما عليها من التزامات، وكذلك الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل فى 30 منازعة، وذلك من منطلق الحرص على إنهاء كافة المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بالتسوية.

واستكمالا للقرارات، أشار التقرير إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 83 المنعقدة بتاريخ 15/11/2021 بعدد 27 موضوعا، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 7 مشروعات، لوزارتى الإسكان والنقل ومحافظة البحر الأحمر.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة الرى الحديث، والمشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولى الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير الموارد المائية والرى، ووكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ جنوب سيناء، وأيضا عقد اجتماعا لاستعراض مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، وذلك بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس قطاع حماية النيل، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس وزيرة التضامن الاجتماعى، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسكرتير عام محافظة مطروح.

ذلك إلى جانب الاجتماع الأسبوعى، إذ تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل استضافة مصر للقمة الـ 21 للكوميسا، ومشروع الضبعة، وافتتاح طريق الكباش.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقائه كلمة فى احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية، الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث قال إن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، وذك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، ولفيف من الإعلاميين.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن المدينة تحظى برعاية فائقة من رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والسفراء ولفيف من الشخصيات العامة والبارزة والكتاب والإعلاميين، وكذلك شهد سيادته افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة، ورئيس أكاديمية الفنون، وعمداء وأساتذة المعاهد الفنية التابعة، وعدد كبير من السينمائيين والفنانين.

وفى السياق ذاته، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزيرة الثقافة حول نتائج الدورة الثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى عقد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2021، حيث أشار إلى أن الدولة تولى أهمية خاصة للثقافة باعتبارها أحد أهم مكونات بناء الإنسان، فضلا عن حضور مراسم التوقيع على عقد بيع ابتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "بى اس اتش" للأجهزة المنزلية لقطعتى أرض لإقامة مجمع صناعى للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة شركة "تى سى آى سانمار للكيماويات"، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفد من شركة سانمار، وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمناقشة المشروعات الاستثمارية المستقبلية التى تعتزم الشركة تنفيذها فى مصر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى لقائه مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة، حيث يتم حاليا التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية بمشاركة أكثر من 20 مستثمرا ورجل أعمال، وذلك لافتتاح المنطقة الصناعية التى أقامتها مجموعة السويدى – إلكتريك.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد التقى رئيس الوزراء مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلى 28 مؤسسة مالية واستثمارية لبحث فرص التعاون لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وكذلك التقى بكل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات فى سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذى من شأنه أن يسهم فى دعم وتقوية السوق المصرية.

وأضاف التقرير، أن رئيس الوزراء قد التقى بكل من رئيس مجلس إدارة "الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى"، وعضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولى، حيث قال إن مصر تربطها علاقة "شديدة التميز" مع الصندوق، مؤكدا تطلع الدولة للتعاون معه فى مشروعات البنية التحتية و"حياة كريمة" وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص، فضلا عن لقاء سيادته مع أعضاء مجلس إدارة شركة "كوكاكولا هيلينيك" العالمية، وممثلى شركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تعتزم الشركة الأولى ضخ مليار دولار استثمارات فى السوق المصرية خلال السنوات الخمس القادمة بعد استحواذها على "كوكاكولا مصر".

وأيضا شملت لقاءات رئيس الوزراء، لقاء مع الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة "بى اس اتش" للأجهزة المنزلية، والرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة "بى اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وعدد من مسئولى الشركة، حيث أكد أن الحكومة تدعم تواجد الشركة فى السوق المصرية لاسيما أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الكهربائية فى العالم.