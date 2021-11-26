نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات مصر في بطولة كأس العرب و المواعيد و القنوات الناقلة في المقال التالي
كأس العرب مرة أخري تعود البطولة المنتظرة بطولة كأس العرب للانطلاق من جديد بعد توقف لمدة أكثر من 9 سنوات و سوف تقام البطولة الجديدة في قطر حيث تم الإعلان عن بدأ البطولة في 30 نوفمبر 2021 و تنتهي فى 18 ديسمبر 2021 و بخصوص المنتخب المصري فإن مشاركته سوف تكون في المجموعة الرابعة بجانب كل من دولة لبنان و دولة الجزائر و دولة السودان.
بطولة كأس العرب
سيتم نقل المباريات عبر شبكة بي أن سبورت.
موعد المباريات
- الجزائر و السودان – 1 ديسمبر – 1 ظهرا
- مصر و لبنان – 1 ديسمبر – 4 عصرا
- لبنان و الجزائر – 4 ديسمبر – 4 عصرا
- مصر و السودان – 4 ديسمبر – 7 مساءا
- الجزائر و مصر – 7 ديسمبر – 10 مساءا
- لبنان و السودان – 7 ديسمبر – 10 مساءا
قائمة منتخب مصر
أعلن مدرب منتخب مصر كيروش عن تشكيلة مصر فى بطولة كأس العرب و هي كالتالي:
- انضم لأول مرة كل من :محمد عبد المنعم – عمر كمال – مروان داوود – أسامة فيصل – حسين فيصل
- حارس المرمي: محمد الشناوى – محمود جاد – محمد صبحي.
- خط الدفاع:أحمد فتوح – أين أشرف – محمد عبد المنعم – محمود حمدي – أحمد ياسين – أكرم توفيق – مروان داوود
- خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – مهند لاشين – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رفعت – محمد مجدي – أحمد سيد – مصطفى فتحي.
- خط الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي – أسامة فيصل – حسين فيصل
قائمة المستبعدين
- استبعد كيروش كل من: محمد أبو جبل – محمد بسام – محمد حمدي – حسين السيد – ياسر إبراهيم – محمود علاء – علي جبر – أحمد حجازي – باهر المهمدي – أحمد فتحي – محمد هاني – طارق حامد – نبيل عماد – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – حسين الشحات – أحمد سمير – صلاح محسن – حسام محسن.
- خرج جميع لاعبو بيرامدز من القائمة و ذلك لتعارض مواعيد البطولة مع مباريات المنتخب في كأس العرب.
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