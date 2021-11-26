جدول مباريات مصر في بطولة كأس العرب و المواعيد و القنوات الناقلة

كأس العرب مرة أخري تعود البطولة المنتظرة بطولة كأس العرب للانطلاق من جديد بعد توقف لمدة أكثر من 9 سنوات و سوف تقام البطولة الجديدة في قطر حيث تم الإعلان عن بدأ البطولة في 30 نوفمبر 2021 و تنتهي فى 18 ديسمبر 2021 و بخصوص المنتخب المصري فإن مشاركته سوف تكون في المجموعة الرابعة بجانب كل من دولة لبنان و دولة الجزائر و دولة السودان.

بطولة كأس العرب

سيتم نقل المباريات عبر شبكة بي أن سبورت.

موعد المباريات

الجزائر و السودان – 1 ديسمبر – 1 ظهرا

مصر و لبنان – 1 ديسمبر – 4 عصرا

لبنان و الجزائر – 4 ديسمبر – 4 عصرا

مصر و السودان – 4 ديسمبر – 7 مساءا

الجزائر و مصر – 7 ديسمبر – 10 مساءا

لبنان و السودان – 7 ديسمبر – 10 مساءا

قائمة منتخب مصر

أعلن مدرب منتخب مصر كيروش عن تشكيلة مصر فى بطولة كأس العرب و هي كالتالي:

انضم لأول مرة كل من :محمد عبد المنعم – عمر كمال – مروان داوود – أسامة فيصل – حسين فيصل

حارس المرمي: محمد الشناوى – محمود جاد – محمد صبحي.

خط الدفاع:أحمد فتوح – أين أشرف – محمد عبد المنعم – محمود حمدي – أحمد ياسين – أكرم توفيق – مروان داوود

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – مهند لاشين – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رفعت – محمد مجدي – أحمد سيد – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي – أسامة فيصل – حسين فيصل

قائمة المستبعدين