نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي من سيراميكا ضد حكم مباراة الزمالك مفاجاة كبيرة لكل مشجعي الزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نادي الزمالك و سيراميكا كليوبترا أثاروا جدلا واسعا بعد المباراة بينهم حيث قدم نادي سيراميكا كليوباترا مذكرة رسمية لاتحاد الأندية المصرية بقيادة النائب أحمد دياب ضد محمد معروف حكم مباراة الفريق ضد الزمالك و قد فاز نادي الزمالك على سيراميكا كليوباترا 1-صفر في مباراة الجولة السادسة من الدوري الممتاز في الدقيقة 93 من مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك حيث سقط بلال السعيداني داخل منطقة الجزاء بعد أن استحوذ على الكرة مع ثنائي الزمالك طارق حامد والمثلوثي الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حيث أرسل الحكم محمد معروف ركلة جزاء بدون مقابل وطلب منها سيراميكا العودة إلى تقنية الفيديو رفض الطلب من قبل الحكم الدولي.

نادي الزمالك

وجاء في النص الكامل للمذكرة ما يلي: يأسف نادي سيراميكا كليوباترا بشدة على أداء التحكيم لفريقه في الجولة السادسة من مباراة الدوري المصري الممتازخلال لقاء الزمالك. الملعب.

التحكيم المصري يحتاج إلى إعادة النظر في ظل قيادة مختلفة لإنقاذ الموقف نظرًا للفوضى التي تجتاح أداء التحكيم وتؤدي إلى عيوب واضحة فقد أثرت بشكل مباشر على نتائج عدد كبير من الألعاب وتم تجسيدها علنًا في الاجتماع بين سيراميكا كليوباترا والزمالك فقد حدث ظلم مع الفريق وبعد ذلك لعدم احتساب ركلات جزاء للاعب بلال السعيداني ​​وشاهده لاعب الزمالك المعارض طارق حامد بأم عينيه اعترف الجميع بذلك ماعدا حكم اللقاء الحكم محمد معروف وحاكم تقنية الفار محمد الحنفي ومساعده محمود أبو الرقار.

نادي سيراميكا كليوباترا

ونادي سيراميكا كليوباترا مندهش بشدة من عدم توافر مؤهلات تحكيمية تتوافق مع التطور الحاصل فى الجولات الست الماضية من المسابقة إلا أن أداء التحكيم أصبح موضع تساؤل مع الجهود الهائلة التي تبذلها الجمعية لتطوير اللعبة لأسباب معينة لا تزال المنافسة متأثرة بغياب عدالة التحكيم هناك حاجة إلى حل جذري لا يأخذ في الاعتبار اللون والتوازن وهذا يكفي من العوامل الأجنبية التي يمكن يتم تطبيقه دون أي حرج وخاصة الدول الكبرى في المنطقة العربية وبهذا الحل والنجاح من خلاله وصلت منافستهم إلى أعلى درجات التميز والنجاح.