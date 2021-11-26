انت الان تتابع تفاصيل خبر التضامن توضح شروط استمرار صرف معاش تكافل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها لضمان استمرار معاش تكافل لدى المرأة الحامل، وهذه الشروط لابد وأن تحرص الحامل على القيام بها خلال فترة الحمل كي تتضمن استمرار صرف معاش تكافل، لذا سنتعرف الآن أهم هذه الشروط، إلى جانب تفاصيل جديدة وهامة بشأن كارت المتابعة الذي يثبت تلقي أطفالها التطعيمات.

شروط استمرار صرف معاش تكافل للحامل

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجب استمرار الشروط الآتية لصرف معاش التكافل لدى الحامل:

الحرص على متابعة الحمل في المستشفيات الحكومية أو في الوحدة الصحية.

يشترط مرافقتها لكارت متابعة، تم التسجيل فيه على الأقل 3 مرات في الشهر.

وصت الوزارة الحامل بضرورة المتابعة بعد انتهاء الولادة مرتين في السنة.

كارت متابعة يثبت تلقي التطعيمات للأطفال

كما أضافت وزارة التضامن الاجتماعي على حسابها الرسمي أن الأطفال من سن الميلاد؛ يجب أن يكون لديهم كارت خاص بهم للمتابعة، والذي يستدل منه بأنهم قد أخذوا كل التطعيمات اللازمة وغيرها من الخدمات الصحية التي يحتاجها الأطفال، والتي تتناسب مع أعمارهم، فهذه الكروت من خلالها يتابع نمو وتطور الطفل كالوزن والطول والصحة بشكل عام، كما أكدت الوزارة بأن الأم ينبغي عليها أن تحضر كل الندوات التثقيفية الصحية بشأن صحتها وصحة الطفل إلى جانب التغذية السليمة.

شروط صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

كما اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي بأنه يجب استمرار حضور الأبناء من الأسر المستحقة من تكافل في المؤسسات التعليمية بنسبة لا تقل عن 80% كل شهر، كما أن هناك الكثير من الشروط الأخرى التي يجب استيفائها لصرف دعم تكافل وكرامة النقدي: