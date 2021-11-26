/663106/شوبير-وكريم-فهمي-ورانيا-علواني-يدلون-بصوتهم-في-انتخابات-مجلس-الأهلي-وعودة-الخطيب-للخيمة-من-جديد

أدلى نجم الأهلى الاسبق والاعلامى أحمد شوبير وزوجته، والفنان كريم فهمي، ورانيا علواني بصوتهم، في انتخابات مجلس الاهلي المقامة حاليا بمقر النادي بالتتش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت إدارة الأهلى تشكيل العديد من اللجان الإرشادية بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف على اللجان الخاصة بهم قبل الدخول لعملية التصويت في الانتخابات.

وضمت العضوية فوق السن 11 مرشحًا، وهم طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهندي مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبد القادر وهم من قائمة محمود الخطيب، إلى جانب منار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد، أما العضوية تحت السن، شملت محمد الجارحي ومي عاطف من قائمة الخطيب، في المقابل يخوض محمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء الانتخابات مستقلين.

ربيع ياسين

تواجد عمر ربيع ياسين، المرشح على مقعد العضوية تحت السن، بصحبة والده ربيع ياسين نجم الاهلي الاسيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل الدعم بأصواتهما في انتخابات الأهلي.

حيث ارتدى عمر ربيع ياسين ووالده قميص خاص به في انتخابات الأهلي، للدعاية له من أجل الحصول على أصوات الجمعية العمومية في ظل المنافسة القوية على مقعد العضوية تحت السن، والتي تنافس علي نفس المقعد مي عاطف عضو قائمة الخطيب.

محمود الخطيب

ودخل محمود الخطيب مقر النادى الأهلي وسط ترحيب شديد من جانب مؤيديه بالانتخابات، الذين حرصوا على تحيته منتظرين إعلان النتائج رسميا.

وكانت عملية التصويت قد بدأت فى التاسعة صباح اليوم الجمعة لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى.