/663108/النائب-عمرو-السنباطي--احتفالية-طريق-الكباش-رسالة-للعالم

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة ، أن ما شهدته مصر أمس في احتفالية طريق الكباش المقامة فى مدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للعالم أن مصر دولة عظيمة صاحبة حضارة و تاريخ مشرف و حاضر مزدهر و مستقبل مشرق .

دوت الخليج

و تابع السنباطي، أحفاد المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجهوا رسالتهم للعالم بالامس حين أكدوا بالافعال انهم يستكملوا مسيرة الاجداد العظماء ، بانجازات والمشروعات قومية عملاقة فى جميع ارجاء البلاد .

و أشار السنباطي إلى أن مشروعات النهوض بقطاع السياحة تضع مصر في قائمة الدول الأهم ،و الاكثر جذبا للسياحة في العالم في خريطة السياحة العالمية و ، اضاف السنباطي ان ما بتحقق في مصر من انجازات في قطاعات عديدة ،ياتي بفضل الاستقرار الامني و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي تشهده الدولة في كافة المستويات .

النائب عمرو السنباطي : احتفالية طريق الكباش رسالة للعالم

و أكد السنباطي أن مشهد أمس سيكون له مردود ايجابي للغاية على قطاع السياحة ، مشيدا بخطة الدولة التي تقوم على تطوير المناطق الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، موضحا ان ما ذكره الاعلام الاجنبي عن الاحتفال اكد ان العالم كان يحتفل مع مصر بهذا الحدث الهام .

وبعث برسالة تهنئة و شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً " مصر في عهدك دولة قوية تبهر العالم ، و تهتم بالبسطاء و توفر لهم حياة كريمة " ، مشيرا الى ان زيارة الرئيس للاماكن المتضررة في اسوان بعثت رسائل اطمئنان للمواطن البسيط ، الذي شعر ان الدولة و مؤسساتها و قائدها يقفون بجانبه في الازمة التى لحقت به الطقس السيئ .

و قال السنباطي ان حوار الرئيس مع المتضررين امس بث روح الامل في نفوسهم ، و اشعرهم بالامان حينما قال لهم ان " اي ضرر وقع سنرفعه " مضيفا " ما حدث يثبت بالدليل القاطع ان حياة كريمة افعال واقعية و ليست اقوال وشعارات ، و اننا امام دولة قادرة على ادارة الازمات و حماية مواطنيها .

و اضاف السنباطي ان رسائل الرئيس و زيارته التي سبقت الاحتفال بساعات قليلة ، تحولت لدعوات من البسطاء للرئيس حينما قال الاهالي للرئيس السيسي

"ربنا يعينك يا ريس على حكم مصر و يبعد عنك اعداء النجاح "، و اختتم السنباطي حديثه قائلا "تحية لدولة لا تتخلى عن ابنائها وقت الشدائد و تدعمهم ، و تحية لقائد عظيم ينهض بمصر و يدافع عن شعبها في كافة المحافل ، و دائما دوت الخليج عزيزة شامخة بفضل ابنائها الاوفياء "