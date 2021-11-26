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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قطاع الطرق والكباري قد شهد تطورًا كبيرًا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري.

دوت الخليج

بتكلفة 31.4 مليون جنيه رصف وتطوير 64 طريق بكفر الدوار وكوم حمادة

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم رصف أكثر من 1000طريق داخلي بالمدن والمراكز والقرى خلال الثلاث سنوات الماضية بأطوال 1100كيلو متر والتي تتجاوز تكلفتها 1.6 مليار جنية فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق لتصبح لدى المحافظة شبكة طرق قوية وشرايين بين كافة المراكز والقرى التابعة

كما أنه جار العمل على إنهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بكفر الدوار بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021/2022 والتى تشمل استكمال رصف وتطوير شوارع عبد الله جودت والفرانسيسكان بطول 0.6 كم، واستكمال رصف زهراء الحدايق ايسر ش 22 بطول 850 متر بتكلفة 2 مليون جنيه،ورصف الحارة البطيئة بطول 250 متر وعرض 10 متر بتكلفة 1 مليون جنيه، ورصف شارعى الرفق بالحيوان وأيسر السعرانية بطول 650 متر

بالاضافة الى متابعة اعمال رصف 53 شارع بمركز كوم حمادة بتكلفة 12.4 مليون جنيه وجاري استكمال رصف طريق آخر بتكلفة 11 مليون جنيه حيث تشمل رصف شوارع المدينة غرب السكة الحديد باجمالى عدد 41 شارع بأطوال 5 كم وتكلفة 8.2 مليون جنيه،و رصف شوارع المدينة شرق السكة الحديد بعدد 12 شارع باجمالى طول 2.2 كم بتكلفة 4.2 مليون جنيه.

استكمال رصف طريق الحدين

وأيضًا استكمال رصف طريق الحدين العزيمة الواصل بين مركزى كوم حمادة و بدر بطول 3 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه.

هذا وقد شدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف والالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.