/663113/النائب-خالد-أبو-نحول-يحصل-على-موافقة-جهاز-تعمير-جنوب-الصعيد-بإنشاء-كوبري-مزلقان-فرشوط-بقنا

حصل النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب، بمحافظة قنا على موافقة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وموافقة جهاز تعمير جنوب الصعيد، بتنفيذ إنشاء كوبري مزلقان فرشوط، حيث تم توفير إعتماد مالي تخطى الستين مليون جنيه بعد محاصرة النائب خالد أبو نحول بالعديد من طلبات الإحاطة لوزير النقل وتوجية اللوم والعتاب للحكومة بسبب تأخير إنشاء هذا الكوبرى الذى يخدم مراكز شمال محافظة قنا ويسعد الكثير من أبناء محافظة قنا.

وأضاف النائب خالد أبو نحول فى تصريحات صحفية له بأنه منذ بدء إنعقاد برلمان 2020 وهو يسعى فى المطالبة فى تنفيذ هذا الكوبرى. كما أكد أنه تحدث مع الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن سرعة تنفيذ إنشاء الكوبرى.

وأضاف "أبونحول" أن الوزير وعد بإنشاء الكوبرى وتم إسناد أعمال التنفيذ الى إحدى الشركات وحل كافة مشاكل قطاع النقل والطرق بالصعيد، وذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإكمال شبكة الطرق وحل مشاكل السكة الحديد لصعيد مصر لأن ذلك يعد خطوة من أهم خطوات تشجيع الاستثمار في صعيد مصر الذي حرم على مدى عقود.

وأشار إلى أن إنشاء كوبرى مزلقان فرشوط سوف يحقق سيولة مرورية خاصة أن الأهالى كانت تعانى من عدم إنشاء كوبرى مضيفا أن إنشاء كوبرى مزلقان فرشوط سوف يكون له تأثير إيجابي على الخدمات الموجودة بالمنطقة من المدارس والمستشفيات.