/663114/حزب-مصر-الحديثة-احتفالية-طريق-الكباش-أبهرت-العالم-بعظمة-وجمال-الحضارة-المصرية

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن احتفالية طريق الكباش أبهرت العالم، بعظمة وجمال الحضارة المصرية، موضحا أن هذه الاحتفالية إنجاز يضاف إلى انجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعتبر أفضل ترويج لمحافظة الأقصر وللسياحة المصرية.

وأضاف دعبس، خلال بيان له، أن إنه لأول مرة منذ 10 سنوات تسجل مدينة الأقصر نسبة إشغالات بالفنادق بنسبة 100% بسبب افتتاح مشروع طريق الكباش، مؤكدا علي أهمية قطاع السياحة لأنه يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المصري حيث أنه يمثل 14% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من ٣ ملايين مصري وهي بذلك تعتبر عمودًا أصيلًا وقويًا للاقتصاد المصري.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن هذه الاحتفالات تأتي تأكيدًا على حالة الاستقرار والأمن والأمان التي تتمتع بها مصر والتأكيد على إظهار القوة الناعمة لمصر من خلال الإمكانيات السياحية الموجودة بها وتنوعها وقوتها على جذب السائحين.

وتابع الدكتور وليد دعبس، أن السياحة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد دعما كاملاً وفريدًا من الدولة عن طريق احتفاليات كبرى تجذب أنظار العالم وتكشف له عظمة الحضارة المصرية القديمة.