موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للمعلمين، محل سعى واهتمام الآلاف من المدرسين الذين ينتظرون رواتبهم فى ماكينات الصرف.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للمعلمين

ويسعى حوالي 6 مليون موظف أيضًا إلى موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، ويشغل هذا الأمر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة مع اقتراب الشهر من الانتهاء.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية المعنية بصرف المرتبات للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة، فإنه سيتم صرف المبالغ المالية من خلال ماكينات الصرف التى تحددها.

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر

وتأتى تلك الخطوة من وزارة المالية لتجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، ولذا تعمل على توزيع أيام الحصول على الرواتب توزيعًا على أيام مختلفة.

كما أن وزارة المالية قد حددت يوم الـ 23 والـ 27 من شهر ديسمبر المقبل موعد لصرف أكثر من 33 هيئة ومصلحة ووزارة، حيث سيتم الصرف يوم 23 ديسمبر.

هذا وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد حددت فى وقت لاحق، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر أيضًا للمتقاعدين لبلوغهم سن الـ 60، وذلك فى إطار التوزيع على الشرائح المالية المختلفة.

توزيع الصرف على أيام متعددة

والكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية قاموا بالبحث على محرك البحث جوجل للحصول على المواعيد المحددة بشأن المواعيد التى من خلالها يمكن الحصول على الرواتب الخاصة بهم.