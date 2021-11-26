/663116/صحة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-وقف-استقبال-حالات-نفقة-الدولة-بمركز-القلب-بسوهاج

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب باجتماعها المنعقد، يوم الاثنين، القادم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج ضد وزير الصحة، بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

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طلب إحاطة فى النواب بشأن العلاج على نفقة الدولة

ويأتى ذلك وفقًا لطلب الإحاطة إلى رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك إلا في الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدى إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف أقامتهم الداخلية عند تلقى العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

مصطفى سالم يطالب بسرعة اتخاذ القرار بهذا الشأن

هذا وطالب سالم وزير الصحة بطلب الإحاطة المقدم منة بسرعة أتخاذ القرار المناسب والحل حتى يتثنى عمل تغطية علاجية ملائمة لأهالي سوهاج من مرضى القلب .

وأشار سالم بطلبة الى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج في استيعاب هذه الحالات المرضية باعتبارها المركز المتخصص الوحيد في سوهاج و يقدم خدماته لقطاع كبير من مرضى القلب في محافظات الصعيد فحسب وليست سوهاج فقط.