الرعاية الصحية: الملتقيات وورش العمل ركيزة لتوحيد نظم تشغيل فروع الهيئة

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر).



يأتى ذلك بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تبدأ فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة اليوم بورش عمل متعددة فى مجالات الرعاية الصحية والصيدلة والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال، بحضور عدد من أعضاء الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بما يسهم فى تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على نماذج النجاح فى العمل كأحد الركائز لتعزيز أشكال التواصل وبناء العلاقات ما بين الفروع، وبما يضمن توحيد نظم تشغيل فروع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها ووحدتها الصحية وإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وأضاف السبكى، أن هذه اللقاءات وورش العمل بمثابة توطيد وتقوية العلاقات بين الهيئة وبين الفروع بالمحافظات، وذلك بناء على استراتيجية التنمية والتطوير المستمر لقدرات الفروع بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالمحافظات، والذى من شأنها أيضًا أن تخلق أفكارًا إيجابية للفروع فى بناء العلاقات مع مؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المعنية بالشأن الصحى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية الملتقى السنوى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى ينعقد هذا العام تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، فى استعراض أهم الإنجازات فى مجال الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمى والابتكارات فى توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، ودعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية، كأهم الأولويات التى وضعتها هيئة الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها فى توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

وتابع: أن فعاليات الملتقى، تشمل استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها على مدار عامين من الإنجازات فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من المعايير العالمية للجودة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".

ونوه بأنه من المقرر إطلاق هيئة الرعاية الصحية عدة مبادرات صحية لتوفير المزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وعدد من الخدمات الطبية التى سيتم استحداثها للمواطنين، وفقًا لرؤيتها بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابق للمعايير العالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضا للمواطنين، وبما يتوازى مع تطلعات الهيئة لتعزيز مسيرة القطاع الصحى وتحقيق التنافسية العالمية فى هذا القطاع الحيوى المهم والوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر غدًا السبت 2021/11/27، يعقد فعاليات اليوم الثانى للملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات فى القطاع الصحى، وممثلى المنظمات الدولية، كما أن الملتقى ينعقد هذا العام بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، على مدار يومين الجمعة والسبت 27،26 نوفمبر الجارى.