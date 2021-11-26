محافظ كفر الشيخ: استكمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حى ميت علوان وبمدينة سيدى غازى وبمدينة فوه، وبمصيف بلطيم، وسيتم رصف الطرق الضيقة بأحياء المدن تباعا، لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل تقوم بها المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وفى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، لإعادة الوجه الحضارى للمحافظة، فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال رصف الشوارع والطرق الضيقة بدأت بحى ميت علوان أقدم الأحياء الشعبية بعاصمة المحافظة، لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى له ضمن خطة شاملة لتطوير الحى ضمت كافة المرافق بالحى، كما تم رصف عدد من طرق شوارع مدينة فوه ذات الطابع الأثرى والتاريخى للمنطقة التى تزخر بالعديد من المعالم الأثرية، كما تم رصف شوارع مصيف بلطيم. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن بضرورة متابعة الأعمال الجارى تنفيذها من للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفى عليها شكلا جماليا وحضاريا.

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