الصحة تواصل حملات التطعيم ضد كورونا بالأندية الرياضية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار توفير فرق طبية لتطعيم المواطنين من العاملين وأعضاء الأندية الرياضية والاجتماعية، بالتزامن مع انعقاد جمعياتها العمومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع فى توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين وتأمين التجمعات ذات الكثافة، ومن بينها الجمعيات العمومية للأندية، حفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.



وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى توزيع 9 فرق طبية لتطعيم المواطنين بالنادى الأهلى، فى منطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، ونادى سبورتنج بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية بالأندية، لافتاً إلى توافر كافة أنواع اللقاحات.

ولفت إلى أن الفرق تضم أطباء وممرضين ومدخلى بيانات، لاستقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم، ومن ثم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، مؤكداً توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى لإتمام عملية التطعيم، والتى تشمل (أجهزة كمبيوتر لتسجيل البيانات، ثلاجة حفظ اللقاحات، شهادات التطعيم الموثقة).

وأشار إلى قيام فرق التواصل المجتمعى بتقديم التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين فى مقر النادى، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين متلقى الخدمة، فضلاً عن توفير الكمامات ومطهرات الأيدى.

وأوضح أن فرق التطعيم شهدت إقبالاً كثيفاً من العاملين وأعضاء الجمعيات العمومية بالأندية، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت فرق طبية لتطعيم العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بنادى الجزيرة الرياضى بمحافظة القاهرة، ونادى دكرنس الرياضى بمحافظة الدقهلية، ونادى سموحة بمحافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية.

وجددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها للمواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى تلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم ال«واتس آب» "01553105105"، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا.