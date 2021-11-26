- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى توزيع 9 فرق طبية لتطعيم المواطنين بالنادى الأهلى، فى منطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، ونادى سبورتنج بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية بالأندية، لافتاً إلى توافر كافة أنواع اللقاحات.
ولفت إلى أن الفرق تضم أطباء وممرضين ومدخلى بيانات، لاستقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم، ومن ثم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، مؤكداً توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى لإتمام عملية التطعيم، والتى تشمل (أجهزة كمبيوتر لتسجيل البيانات، ثلاجة حفظ اللقاحات، شهادات التطعيم الموثقة).
وأشار إلى قيام فرق التواصل المجتمعى بتقديم التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين فى مقر النادى، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين متلقى الخدمة، فضلاً عن توفير الكمامات ومطهرات الأيدى.
وأوضح أن فرق التطعيم شهدت إقبالاً كثيفاً من العاملين وأعضاء الجمعيات العمومية بالأندية، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت فرق طبية لتطعيم العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بنادى الجزيرة الرياضى بمحافظة القاهرة، ونادى دكرنس الرياضى بمحافظة الدقهلية، ونادى سموحة بمحافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية.
وجددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها للمواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى تلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم ال«واتس آب» "01553105105"، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تواصل حملات التطعيم ضد كورونا بالأندية الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.